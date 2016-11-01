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Курс советского рубля 1988
года по отношению к гривне?

Курс советского рубля 1988 года по отношению к гривне?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:30

  Навуходоносор написав:
  Волгарь написав:1 советский рубль (номинально) 170 нынешних российских рублей в интегральном индексе цен (правда, следует помнить, что 30 лет назад частенько была цена, но не было товара).
Среднее значение 2018-го 1 грн=2,4 рубля РФ, соответственно 1 рубль СССР (номинально) - примерно 70 грн.

По моим подсчетам близко получилось, 70-80.Прикидывал по потребительской корзине (ОТ, ГСМ, сыр, мясо, хлеб, овощи, общепит). Промтовары в целом сейчас значительно дешевле - продукты - примерно на том же уровне, если считать интегрально. ОТ дороже, личный - дешевле. Зарплаты сравнимы, но нужно отнять А) платное жилье Б) платное высшее образование В)платную медицину. Итого, если утверждать, что в СССР в целом людям жилось хуже, чем сейчас - это весьма спорное утверждение. Собственно, продолжительность жизни говорит о том же.


Зачем же врать-то?.. В совке было 68 лет, в Украине и России сейчас порядка 72 года. Ну и цены - колбаса по 2.20 была вполне доступна, конечно, но нормальных продуктов в госмагазинах не было, а рынок / кооператив - в разы дороже, и уже зарплаты несравнимы получаются...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:00

  Навуходоносор написав:
  Волгарь написав:1 советский рубль (номинально) 170 нынешних российских рублей в интегральном индексе цен (правда, следует помнить, что 30 лет назад частенько была цена, но не было товара).
Среднее значение 2018-го 1 грн=2,4 рубля РФ, соответственно 1 рубль СССР (номинально) - примерно 70 грн.

По моим подсчетам близко получилось, 70-80.Прикидывал по потребительской корзине (ОТ, ГСМ, сыр, мясо, хлеб, овощи, общепит). Промтовары в целом сейчас значительно дешевле - продукты - примерно на том же уровне, если считать интегрально. ОТ дороже, личный - дешевле. Зарплаты сравнимы, но нужно отнять А) платное жилье Б) платное высшее образование В)платную медицину. Итого, если утверждать, что в СССР в целом людям жилось хуже, чем сейчас - это весьма спорное утверждение. Собственно, продолжительность жизни говорит о том же.

ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУЖЕ. Если вспомнить, что в советском супермаркете в лучшем случае в продаже было несколько сотен наименований продуктов, сейчас в гипермаркете - несколько десятков тысяч. По крайней мере в Нижнем Новгороде номинально продукты подорожал в 70-120 раз, средняя з/п выросла в 200. Про промтовары лучше вообще не вспоминать - сколько сил приходилось тратить в СССР, чтобы купить что-то нормальное. Число легковых автомашин выросло с 5,5 до 46 млн. шт. а жилья строится на 1/8 больше, чем тогда -75-80 млн м2 против 70-ти. Про медицину я вообще молчу - достаточно просто сказать, что детская смертность в России за 30 лет снизилась с 18 до 5,0 на 1000 живорожденных.
Волгарь
 
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