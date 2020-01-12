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Полiкомбанк

Полiкомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Полiкомбанк 2.3 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
56%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2014 09:14

Re: Полiкомбанк

а что там с пожаром было на Корюковской фабрике?
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2015 15:02

Re: Полiкомбанк

Банк в расстрельном списке НБУ, но игнорирует все предупреждения НБУ. Так, что скоро ВА.
vanLavina
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2015 20:30

Re: Полiкомбанк

vanLavina написав:Банк в расстрельном списке НБУ, но игнорирует все предупреждения НБУ. Так, что скоро ВА.


Да ладно...
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2016 19:14

Re: Полiкомбанк

В Киеве полиция выясняет обстоятельства исчезновения из банка 7 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева, после визита клиента сотрудники учреждения обнаружили отсутствие денег, которые хранились в банковских ячейках. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Происшествие произошло в полдень, когда до финансового учреждения обратились клиенты с требованием выдать ценные вещи, которые хранились в этом заведении. Когда менеджер банка направился в помещение, где под охраной находились ценности клиентов, то обнаружил открытыми несколько индивидуальных сейфов и исчезновение 7 млн грн.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия вызвали полицию. Установлено, что незадолго до визита последних клиентов в спецпомещение, где расположены индивидуальные сейфы, заходил мужчина, который хранил там свои вещи. После его выхода менеджер сразу закрыла дверь. О том, что пропали деньги, работники банка узнали через несколько минут, когда к ним обратились другие посетители.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 5 ст. 185 (кража) УК. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

http://news.liga.net/news/capital/11679 ... griven.htm
vanLavina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2016 16:43

  vanLavina написав:В Киеве полиция выясняет обстоятельства исчезновения из банка 7 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева, после визита клиента сотрудники учреждения обнаружили отсутствие денег, которые хранились в банковских ячейках. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Происшествие произошло в полдень, когда до финансового учреждения обратились клиенты с требованием выдать ценные вещи, которые хранились в этом заведении. Когда менеджер банка направился в помещение, где под охраной находились ценности клиентов, то обнаружил открытыми несколько индивидуальных сейфов и исчезновение 7 млн грн.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия вызвали полицию. Установлено, что незадолго до визита последних клиентов в спецпомещение, где расположены индивидуальные сейфы, заходил мужчина, который хранил там свои вещи. После его выхода менеджер сразу закрыла дверь. О том, что пропали деньги, работники банка узнали через несколько минут, когда к ним обратились другие посетители.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 5 ст. 185 (кража) УК. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

http://news.liga.net/news/capital/11679 ... griven.htm

Майже рік пройшов із вашого повідомлення про "расстрєлний спісок та скоро ВА".. то мо вже тре за базар відповісти та схаменутись? чи проплатили за тролінг надовше?
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:47

В цьому банку на моменті є цікавий депозитний продукт (акційний)
Акційний вклад «ВДАЛИЙ ВІВТОРОК»

https://www.policombank.com/index.php?p ... g=xbunerdh

18/5/4 на 29 днів

географія банку правда дуже обмежена так що..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:16

[quote="4830513:greenozon"]В цьому банку на моменті є цікавий депозитний продукт (акційний)
Акційний вклад «ВДАЛИЙ ВІВТОРОК»

Отак усе життя. В нецікавих банках - цікаві депозити... :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 06:10

  greenozon написав:В цьому банку на моменті є цікавий депозитний продукт (акційний)
Акційний вклад «ВДАЛИЙ ВІВТОРОК»

https://www.policombank.com/index.php?p ... g=xbunerdh

18/5/4 на 29 днів

географія банку правда дуже обмежена так що..

Пока было отделение на Княжом Затоне возле отделение Земельного Капитала,то интересно,а так... разве что кедами из Таскома вынести и перевести и Вклад можливо оформити в такі дати:

26.11.19, 03.12.19, 10.12.19, 17.12.19, 24.12.19, 08.01.20, 14.01.20, 21.01.20, 28.01.20.

Термін дії вкладу – 29 днів або 176 днів.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:37

  sens написав:
  greenozon написав:В цьому банку на моменті є цікавий депозитний продукт (акційний)
Акційний вклад «ВДАЛИЙ ВІВТОРОК»

https://www.policombank.com/index.php?p ... g=xbunerdh

18/5/4 на 29 днів

географія банку правда дуже обмежена так що..

Пока было отделение на Княжом Затоне возле отделение Земельного Капитала,то интересно,а так...

Та не, на Сверстюка получше будет :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:40

  greenozon написав:В цьому банку на моменті є цікавий депозитний продукт (акційний)
Акційний вклад «ВДАЛИЙ ВІВТОРОК»

https://www.policombank.com/index.php?p ... g=xbunerdh

18/5/4 на 29 днів

географія банку правда дуже обмежена так що..

Там же к этому депозиту какой-то сюрприз прилагают:

"Кожному вкладнику - приємний сюрприз"

А что за сюрприз? Кто-нибудь уже получал?
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