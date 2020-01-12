Полiкомбанк

Додано: Чет 14 лип, 2016 19:14

В Киеве полиция выясняет обстоятельства исчезновения из банка 7 млн грн.Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева, после визита клиента сотрудники учреждения обнаружили отсутствие денег, которые хранились в банковских ячейках. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Происшествие произошло в полдень, когда до финансового учреждения обратились клиенты с требованием выдать ценные вещи, которые хранились в этом заведении. Когда менеджер банка направился в помещение, где под охраной находились ценности клиентов, то обнаружил открытыми несколько индивидуальных сейфов и исчезновение 7 млн грн.Для выяснения обстоятельств на место происшествия вызвали полицию. Установлено, что незадолго до визита последних клиентов в спецпомещение, где расположены индивидуальные сейфы, заходил мужчина, который хранил там свои вещи. После его выхода менеджер сразу закрыла дверь. О том, что пропали деньги, работники банка узнали через несколько минут, когда к ним обратились другие посетители.Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 5 ст. 185 (кража) УК. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.