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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2014 09:14
Re: Полiкомбанк
а что там с пожаром было на Корюковской фабрике?
Додано: Пон 21 вер, 2015 15:02
Re: Полiкомбанк
Банк в расстрельном списке НБУ, но игнорирует все предупреждения НБУ. Так, что скоро ВА.
Додано: Пон 21 вер, 2015 20:30
Re: Полiкомбанк
Да ладно...
Додано: Чет 14 лип, 2016 19:14
Re: Полiкомбанк
В Киеве полиция выясняет обстоятельства исчезновения из банка 7 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева, после визита клиента сотрудники учреждения обнаружили отсутствие денег, которые хранились в банковских ячейках. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Происшествие произошло в полдень, когда до финансового учреждения обратились клиенты с требованием выдать ценные вещи, которые хранились в этом заведении. Когда менеджер банка направился в помещение, где под охраной находились ценности клиентов, то обнаружил открытыми несколько индивидуальных сейфов и исчезновение 7 млн грн.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия вызвали полицию. Установлено, что незадолго до визита последних клиентов в спецпомещение, где расположены индивидуальные сейфы, заходил мужчина, который хранил там свои вещи. После его выхода менеджер сразу закрыла дверь. О том, что пропали деньги, работники банка узнали через несколько минут, когда к ним обратились другие посетители.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 5 ст. 185 (кража) УК. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Додано: П'ят 15 лип, 2016 16:43
Майже рік пройшов із вашого повідомлення про "расстрєлний спісок та скоро ВА".. то мо вже тре за базар відповісти та схаменутись? чи проплатили за тролінг надовше?
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:47
В цьому банку на моменті є цікавий депозитний продукт (акційний)
Акційний вклад «ВДАЛИЙ ВІВТОРОК»
18/5/4 на 29 днів
географія банку правда дуже обмежена так що..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 01 січ, 2020 22:16
[quote="4830513:greenozon"]В цьому банку на моменті є цікавий депозитний продукт (акційний)
Акційний вклад «ВДАЛИЙ ВІВТОРОК»
Отак усе життя. В нецікавих банках - цікаві депозити...
Додано: Чет 02 січ, 2020 06:10
Пока было отделение на Княжом Затоне возле отделение Земельного Капитала,то интересно,а так... разве что кедами из Таскома вынести и перевести и Вклад можливо оформити в такі дати:
26.11.19, 03.12.19, 10.12.19, 17.12.19, 24.12.19, 08.01.20, 14.01.20, 21.01.20, 28.01.20.
Термін дії вкладу – 29 днів або 176 днів.
никому не верю
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:37
Та не, на Сверстюка получше будет
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:40
Там же к этому депозиту какой-то сюрприз прилагают:
"Кожному вкладнику - приємний сюрприз"
А что за сюрприз? Кто-нибудь уже получал?
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