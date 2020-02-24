Полiкомбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:26
Да, дают сертификат на 300 грн в 4 ресторанах в г.Чернигове.
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varlo
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