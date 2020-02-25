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Полiкомбанк

Полiкомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Полiкомбанк 2.3 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
56%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:26

Re: Полiкомбанк

Да, дают сертификат на 300 грн в 4 ресторанах в г.Чернигове.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5722
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Подякував: 347 раз.
Подякували: 612 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:05

  varlo написав:Да, дают сертификат на 300 грн в 4 ресторанах в г.Чернигове.

Крутизна... Клиентам отделений в Киеве и Днепре дарят сертификаты,которые действуют только в Чернигове... :shock:
darmet
 
Повідомлень: 2450
З нами з: 29.03.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:09

darmet
я думал, что Поликомбанк есть только в Чернигове.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5722
З нами з: 11.04.12
Подякував: 347 раз.
Подякували: 612 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:12

  darmet написав:
  varlo написав:Да, дают сертификат на 300 грн в 4 ресторанах в г.Чернигове.

Крутизна... Клиентам отделений в Киеве и Днепре дарят сертификаты,которые действуют только в Чернигове... :shock:

там вроде были еще шариковые ручки и что-то типа полотенца
J
 
Повідомлень: 4859
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