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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:26
Re: Полiкомбанк
Да, дают сертификат на 300 грн в 4 ресторанах в г.Чернигове.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:05
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:09
darmet
я думал, что Поликомбанк есть только в Чернигове.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:12
там вроде были еще шариковые ручки и что-то типа полотенца
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