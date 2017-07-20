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Как продать принадлежащие мне акции?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 01 гру, 2014 08:16
Аспирант1 последний раз брал на укр бирже по 300 грн.
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4884707
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Додано: Пон 01 гру, 2014 09:35
4884707 написав:
Куплю акции украинских предприятий у физ лиц из рук в руки...
...
Аспирант1 написав:4884707
по чем нафту берете?
4884707 написав:Аспирант1
последний раз брал на укр бирже по 300 грн.
Это заряд настроения на целый день, спасибо!
"Growth comes at the expense of comfort."
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minemax
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Додано: Вів 12 вер, 2017 18:26
Добрый день имею в наличии почти 20% акций Пирятинского ОСЗ. Подскажите пожалуйста примерную стоимость их. И можно ли их продать. На данном этапе завод действующий. Кому интересно обращайтесь по тел 050 63 67 873
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russo_86
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Додано: Сер 13 вер, 2017 12:30
Здравствуйте подскажите за сколько я могу продать акции Пирятинского ОСЗ есть в наличии 20% акции
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russo_86
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:55
Как разрешился вопрос с акциями?
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lom
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:33
Имею на руках сертификат именных акций. Хочу отказаться от них в пользу предприятия. Дарение или отказ. Какова процедура передачи если я нахожусь за пределами Украины.
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alex_selivanow
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