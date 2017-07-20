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Как продать
принадлежащие мне акции?

Как продать принадлежащие мне акции?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2014 08:16

Аспирант1 последний раз брал на укр бирже по 300 грн.
4884707
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2014 09:35

  4884707 написав:Куплю акции украинских предприятий у физ лиц из рук в руки...
...

  Аспирант1 написав:4884707 по чем нафту берете?

  4884707 написав:Аспирант1 последний раз брал на укр бирже по 300 грн.

Это заряд настроения на целый день, спасибо! :D :mrgreen:
"Growth comes at the expense of comfort."
minemax
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2017 18:26

Продам акции

Добрый день имею в наличии почти 20% акций Пирятинского ОСЗ. Подскажите пожалуйста примерную стоимость их. И можно ли их продать. На данном этапе завод действующий. Кому интересно обращайтесь по тел 050 63 67 873
russo_86
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2017 12:30

Как продать акции

Здравствуйте подскажите за сколько я могу продать акции Пирятинского ОСЗ есть в наличии 20% акции
russo_86
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:55

Как разрешился вопрос с акциями?
lom
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:33

Имею на руках сертификат именных акций. Хочу отказаться от них в пользу предприятия. Дарение или отказ. Какова процедура передачи если я нахожусь за пределами Украины.
alex_selivanow
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