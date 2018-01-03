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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 гру, 2017 18:51
Re: УкрСиббанк
ВЭД?
Додано: Суб 16 гру, 2017 18:52
Re: УкрСиббанк
да
Додано: Суб 16 гру, 2017 18:53
Re: УкрСиббанк
что за банк, который валюту зачисляет без документов?))
Додано: Суб 16 гру, 2017 18:54
УкрСиббанк
Блин... ну сабж конечно же... Чего б я тут писал.
Контракт вначале им отдал, и инвойсы тоже слал, но уже года пол как не шлю (не только я, но и коллеги) никто не жалуется.
Додано: Суб 16 гру, 2017 19:32
makor06
В Укрсибе не обслуживаюсь, но в Авале такие порядки
Есть 2 варианта:
1) Даете контракт, тогда инвойсы не нужны
2) Если нет контракта, тогда нужны инвойсы
Додано: Сер 03 січ, 2018 17:43
Re: УкрСиббанк
Однако.... Достаточно быстро реагируют на запросы пользователей - реализовали вход в мобильное приложение по отпечатку пальца. Да, нужно одно лишнее телодвижение, но все равно прогресс
Додано: Сер 03 січ, 2018 17:45
Додано: Чет 04 січ, 2018 09:40
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