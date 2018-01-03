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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 593594595596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2017 18:51

Re: УкрСиббанк

ВЭД?
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2017 18:52

Re: УкрСиббанк

makor06 написав:ВЭД?
да
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2017 18:53

Re: УкрСиббанк

что за банк, который валюту зачисляет без документов?))
makor06
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Повідомлень: 988
З нами з: 21.05.14
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2017 18:54

УкрСиббанк

Блин... ну сабж конечно же... Чего б я тут писал.
Контракт вначале им отдал, и инвойсы тоже слал, но уже года пол как не шлю (не только я, но и коллеги) никто не жалуется.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2017 19:32

makor06

В Укрсибе не обслуживаюсь, но в Авале такие порядки

Есть 2 варианта:
1) Даете контракт, тогда инвойсы не нужны
2) Если нет контракта, тогда нужны инвойсы
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:43

Re: УкрСиббанк

Однако.... Достаточно быстро реагируют на запросы пользователей - реализовали вход в мобильное приложение по отпечатку пальца. Да, нужно одно лишнее телодвижение, но все равно прогресс
nickvp
 
Повідомлень: 221
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:45

  nickvp написав:Однако.... Достаточно быстро реагируют на запросы пользователей - реализовали вход в мобильное приложение по отпечатку пальца. Да, нужно одно лишнее телодвижение, но все равно прогресс

Какая ОС?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:40

  maxim2014 написав:
  nickvp написав:Однако.... Достаточно быстро реагируют на запросы пользователей - реализовали вход в мобильное приложение по отпечатку пальца. Да, нужно одно лишнее телодвижение, но все равно прогресс

Какая ОС?

Android, конечно :D На всякий случай, 7.0
nickvp
 
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Подякували: 35 раз.
 
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  #<1 ... 593594595596
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