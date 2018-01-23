maxim2014
это акционный тариф - до марта или февраля - надо глянуть. Но если оставят - то будет отлично.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2018 16:53
maxim2014
это акционный тариф - до марта или февраля - надо глянуть. Но если оставят - то будет отлично.
Додано: Чет 04 січ, 2018 16:56
Додано: Чет 04 січ, 2018 23:15
Re: УкрСиббанк
Вот только-что и на iOS прилетело
Додано: Вів 23 січ, 2018 12:11
Re: УкрСиббанк
Всем добрый день!
Хотелось бы узнать мнение и отзывы клиентов.
Хотим перенести зарплатный проект в этот банк.
По качеству обслуживания что можете рассказать?
Спасибо.
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:51
Re: УкрСиббанк
Отслуживаюсь как ФЛП.
Доволен всем, в т.ч. качеством обслуживания (премиум банкинг).Тарифы - отдельный разговор. Дешевле - только даром
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