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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 594595596597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:53

maxim2014
это акционный тариф - до марта или февраля - надо глянуть. Но если оставят - то будет отлично.
Batarejkin
 
Повідомлень: 1316
З нами з: 29.07.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:56

  Batarejkin написав:maxim2014
это акционный тариф - до марта или февраля - надо глянуть. Но если оставят - то будет отлично.

видел я про акцию, но в тоже самое время в тарифах (от 01,12,17) не указано что это акция... Да собственно и раньше не так уж и дорого стоил тот СЕП (на ультре всего 4 грн)
maxim2014
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 19.09.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:15

Re: УкрСиббанк

nickvp написав:
  maxim2014 написав:
  nickvp написав:Однако.... Достаточно быстро реагируют на запросы пользователей - реализовали вход в мобильное приложение по отпечатку пальца. Да, нужно одно лишнее телодвижение, но все равно прогресс

Какая ОС?

Android, конечно :D На всякий случай, 7.0

Вот только-что и на iOS прилетело :)
maxim2014
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 19.09.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:11

Re: УкрСиббанк

Всем добрый день!
Хотелось бы узнать мнение и отзывы клиентов.
Хотим перенести зарплатный проект в этот банк.
По качеству обслуживания что можете рассказать?
Спасибо.
europa27
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Повідомлень: 1
З нами з: 05.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:51

Re: УкрСиббанк

europa27 написав:Всем добрый день!
Хотелось бы узнать мнение и отзывы клиентов.
Хотим перенести зарплатный проект в этот банк.
По качеству обслуживания что можете рассказать?
Спасибо.

Отслуживаюсь как ФЛП.
Доволен всем, в т.ч. качеством обслуживания (премиум банкинг).Тарифы - отдельный разговор. Дешевле - только даром :)
maxim2014
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 19.09.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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  #<1 ... 594595596597
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