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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:59
europa27
Если будете переходить в Укрсиб, то вчитывайтесть в договор/тарифы и не верьте словам "... у вас эта комиссия уже включена в стоимость пакета. " Мой в опыт таков
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