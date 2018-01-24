RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСиббанк

УкрСиббанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 595596597598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:59

europa27

Если будете переходить в Укрсиб, то вчитывайтесть в договор/тарифы и не верьте словам "... у вас эта комиссия уже включена в стоимость пакета. " Мой в опыт таков.
serg2008
 
Повідомлень: 284
З нами з: 27.01.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 595596597598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, lel і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51906)
25.01.2018 07:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.