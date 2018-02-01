europa27
Если будете переходить в Укрсиб, то вчитывайтесть в договор/тарифы и не верьте словам "... у вас эта комиссия уже включена в стоимость пакета. " Мой в опыт таков.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:59
europa27
Если будете переходить в Укрсиб, то вчитывайтесть в договор/тарифы и не верьте словам "... у вас эта комиссия уже включена в стоимость пакета. " Мой в опыт таков.
Додано: Чет 25 січ, 2018 10:09
Re: УкрСиббанк
там ще має бути пункт в тарифах а-ля
якщо тримати в банку стільки то грошей, то комісію за обслуговування карти фізика не беруть
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:18
У них тых грошей - что муссора, а девать их особо некуда. Так что такого пункта нет. Хотя точно... совсем забыл. Первый год Ультра на шару, последующие года - надо еще дожить... в апреле буду знать.
Додано: Чет 25 січ, 2018 10:39
мав на увазі цей пункт - зноска №21
із тарифів
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:43
Если хочется иметь спецпредложение для ФЛП - тогда пакет оплачиватеся сразу за год без каких-либо условий. Ну или на первый год его дают бесплатно (как в моем случае), а дальше уже "по результатам"
Додано: Чет 25 січ, 2018 11:53
Re: УкрСиббанк
Ага, читала тоже, спасибо )
Додано: Чет 25 січ, 2018 12:38
То, что вам предложили неинтересные условия, не означает что у других их нет. На примете есть 250+ человек с такими тарифами как я описывал
ЗЫ заявления и инвойсы отправлять не надо. Достаточно раз занести договор.
Вообще какое-то неудачное вам отделение попалось. ))
Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:10
Re: УкрСиббанк
в банкинге не видно ни кредитов ни карту
как оно тут фурычит?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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