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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 595596597598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:59

europa27

Если будете переходить в Укрсиб, то вчитывайтесть в договор/тарифы и не верьте словам "... у вас эта комиссия уже включена в стоимость пакета. " Мой в опыт таков.
serg2008
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:09

Re: УкрСиббанк

  maxim2014 написав:Пакеты Олл Инклюзив с хорошим дисконтом и страховка в них не обязательна.


там ще має бути пункт в тарифах а-ля
якщо тримати в банку стільки то грошей, то комісію за обслуговування карти фізика не беруть
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:18

  greenozon написав:
  maxim2014 написав:Пакеты Олл Инклюзив с хорошим дисконтом и страховка в них не обязательна.


там ще має бути пункт в тарифах а-ля
якщо тримати в банку стільки то грошей, то комісію за обслуговування карти фізика не беруть

У них тых грошей - что муссора, а девать их особо некуда. Так что такого пункта нет. Хотя точно... совсем забыл. Первый год Ультра на шару, последующие года - надо еще дожить... в апреле буду знать.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:39

мав на увазі цей пункт - зноска №21
із тарифів

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:43

  greenozon написав:мав на увазі цей пункт - зноска №21
із тарифів

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf

Если хочется иметь спецпредложение для ФЛП - тогда пакет оплачиватеся сразу за год без каких-либо условий. Ну или на первый год его дают бесплатно (как в моем случае), а дальше уже "по результатам" :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:53

Re: УкрСиббанк

  serg2008 написав:europa27

Если будете переходить в Укрсиб, то вчитывайтесть в договор/тарифы и не верьте словам "... у вас эта комиссия уже включена в стоимость пакета. " Мой в опыт таков.


Ага, читала тоже, спасибо )
europa27
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:38

  serg2008 написав:europa27

Если будете переходить в Укрсиб, то вчитывайтесть в договор/тарифы и не верьте словам "... у вас эта комиссия уже включена в стоимость пакета. " Мой в опыт таков.

То, что вам предложили неинтересные условия, не означает что у других их нет. На примете есть 250+ человек с такими тарифами как я описывал ;)

ЗЫ заявления и инвойсы отправлять не надо. Достаточно раз занести договор.
Вообще какое-то неудачное вам отделение попалось. ))
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:10

Re: УкрСиббанк

в банкинге не видно ни кредитов ни карту :roll:
как оно тут фурычит?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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