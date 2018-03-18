УкрСиббанк

Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:23

банкинг лютый тут-ни пуя не видно.Прояснил следующее:

вешают с потреб кредитом этот револьвер.Карта приходит в почтовый ящик по адресу прописки гдет дней за 10 календарных.Вчера заряжен был барабан Аллыным СЕПсом и Мониным тапком.СМС про оба заряда поступили,но в остатке без учета Аллы,тут тоже заряжается через транзитник 2924 на 2620.После Мони,который пошел поздним вечером остаток ПО КАРТЕ в СМС показало как КРЛИМ-ПОТРЕБА+МОНЯ. В СМС про заряд от Аллы в обед написало СЧЕТ пополнен (правда карта ахтивировалась позже уже,перед Моней). Жду,наблюдаю,изучаю.Банкинг-треш! Тут принцип: зачем он если есть гарячка))

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому