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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 596597598599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:23

Re: УкрСиббанк

банкинг лютый тут-ни пуя не видно.Прояснил следующее:
вешают с потреб кредитом этот револьвер.Карта приходит в почтовый ящик по адресу прописки гдет дней за 10 календарных.Вчера заряжен был барабан Аллыным СЕПсом и Мониным тапком.СМС про оба заряда поступили,но в остатке без учета Аллы,тут тоже заряжается через транзитник 2924 на 2620.После Мони,который пошел поздним вечером остаток ПО КАРТЕ в СМС показало как КРЛИМ-ПОТРЕБА+МОНЯ. В СМС про заряд от Аллы в обед написало СЧЕТ пополнен (правда карта ахтивировалась позже уже,перед Моней). Жду,наблюдаю,изучаю.Банкинг-треш! Тут принцип: зачем он если есть гарячка))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:51

  Мизантрóп написав:банкинг лютый тут-ни пуя не видно.Прояснил следующее:
вешают с потреб кредитом этот револьвер.Карта приходит в почтовый ящик по адресу прописки гдет дней за 10 календарных.Вчера заряжен был барабан Аллыным СЕПсом и Мониным тапком.СМС про оба заряда поступили,но в остатке без учета Аллы,тут тоже заряжается через транзитник 2924 на 2620.После Мони,который пошел поздним вечером остаток ПО КАРТЕ в СМС показало как КРЛИМ-ПОТРЕБА+МОНЯ. В СМС про заряд от Аллы в обед написало СЧЕТ пополнен (правда карта ахтивировалась позже уже,перед Моней). Жду,наблюдаю,изучаю.Банкинг-треш! Тут принцип: зачем он если есть гарячка))

Старая проблема - все эти револьверки в ИБ не отображаются. И судя по всему еще долго не будут.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:34

Faceless это жесть,уже допер.Думал поюзаем европейский банкинг,а оно старое как Европа)).
В планах на Песах загаситься и прощаться.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:40

  Мизантрóп написав:Faceless это жесть,уже допер.Думал поюзаем европейский банкинг,а оно старое как Европа)).
В планах на Песах загаситься и прощаться.

Сибовские револьверки невыгодны со всех сторон, еще и реализованы были так, что их система учета никак не итегрируется с ИБ. Были нормлаьные кредитки, но выдавались только к зарплатным проектам, так и те похерили в пользу этих револьверок.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 10:53

  Faceless написав:
  Мизантрóп написав:Faceless это жесть,уже допер.Думал поюзаем европейский банкинг,а оно старое как Европа)).
В планах на Песах загаситься и прощаться.

Сибовские револьверки невыгодны со всех сторон, еще и реализованы были так, что их система учета никак не итегрируется с ИБ. Были нормлаьные кредитки, но выдавались только к зарплатным проектам, так и те похерили в пользу этих револьверок.

Ну, у меня есть кредитка, которая как бы выдавалась по причине того, что зарплатный проект в банк уже давно. Предлагали практически всем в офисе, но взяли очень немногие :mrgreen: :mrgreen: - боятся. А овердрафта моментального нет. Вот и пойми их
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 22:41

Питання знаючим - цей банк працює із ЦП, ОВДП?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:27

Заработок на ровном месте

Запит до видачі суми коштів у банкоматі, що перевищує залишок коштів на рахунку (из выписки):

7 гривен

Это по-европейски? Либо так делают только украинско-французские, нечистокровные потомки чистокровных родителей?
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:50

  Алфавит написав:Запит до видачі суми коштів у банкоматі, що перевищує залишок коштів на рахунку (из выписки):

7 гривен

Это по-европейски? Либо так делают только украинско-французские, нечистокровные потомки чистокровных родителей?

Ворде бы раньше описывали причины введения такого тарифа. Полистайте назад.
Хреново, конечно, но типа предупредили
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:59

  Алфавит написав:Запит до видачі суми коштів у банкоматі, що перевищує залишок коштів на рахунку (из выписки):

7 гривен

Это по-европейски? Либо так делают только украинско-французские, нечистокровные потомки чистокровных родителей?

Это к тому, чтобы мы клиенты, не были слишком умными (если без смс информирования) и подключались к платной услуге, либо плати 7 грн. если не угадал с балансом по счету.
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скорее ленивыми- в иб заглянуть :)
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