УкрСиббанк

банкинг лютый тут-ни пуя не видно.Прояснил следующее: вешают с потреб кредитом этот револьвер.Карта приходит в почтовый ящик по адресу прописки гдет дней за 10 календарных.Вчера заряжен был барабан Аллыным СЕПсом и Мониным тапком.СМС про оба заряда поступили,но в остатке без учета Аллы,тут тоже заряжается через транзитник 2924 на 2620.После Мони,который пошел поздним вечером остаток ПО КАРТЕ в СМС показало как КРЛИМ-ПОТРЕБА+МОНЯ. В СМС про заряд от Аллы в обед написало СЧЕТ пополнен (правда карта ахтивировалась позже уже,перед Моней). Жду,наблюдаю,изучаю.Банкинг-треш! Тут принцип: зачем он если есть гарячка))
Мизантрóп написав:банкинг лютый тут-ни пуя не видно.Прояснил следующее: вешают с потреб кредитом этот револьвер.Карта приходит в почтовый ящик по адресу прописки гдет дней за 10 календарных.Вчера заряжен был барабан Аллыным СЕПсом и Мониным тапком.СМС про оба заряда поступили,но в остатке без учета Аллы,тут тоже заряжается через транзитник 2924 на 2620.После Мони,который пошел поздним вечером остаток ПО КАРТЕ в СМС показало как КРЛИМ-ПОТРЕБА+МОНЯ. В СМС про заряд от Аллы в обед написало СЧЕТ пополнен (правда карта ахтивировалась позже уже,перед Моней). Жду,наблюдаю,изучаю.Банкинг-треш! Тут принцип: зачем он если есть гарячка))
Старая проблема - все эти револьверки в ИБ не отображаются. И судя по всему еще долго не будут.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Мизантрóп написав:Faceless это жесть,уже допер.Думал поюзаем европейский банкинг,а оно старое как Европа)). В планах на Песах загаситься и прощаться.
Сибовские револьверки невыгодны со всех сторон, еще и реализованы были так, что их система учета никак не итегрируется с ИБ. Были нормлаьные кредитки, но выдавались только к зарплатным проектам, так и те похерили в пользу этих револьверок.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Мизантрóп написав:Faceless это жесть,уже допер.Думал поюзаем европейский банкинг,а оно старое как Европа)). В планах на Песах загаситься и прощаться.
Сибовские револьверки невыгодны со всех сторон, еще и реализованы были так, что их система учета никак не итегрируется с ИБ. Были нормлаьные кредитки, но выдавались только к зарплатным проектам, так и те похерили в пользу этих револьверок.
Ну, у меня есть кредитка, которая как бы выдавалась по причине того, что зарплатный проект в банк уже давно. Предлагали практически всем в офисе, но взяли очень немногие - боятся. А овердрафта моментального нет. Вот и пойми их