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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 05:36
iamdimon написав: Алфавит написав:
Запит до видачі суми коштів у банкоматі, що перевищує залишок коштів на рахунку (из выписки):7 гривен
Это по-европейски? Либо так делают только украинско-французские, нечистокровные потомки чистокровных родителей?
Это к тому, чтобы мы клиенты, не были слишком умными (если без смс информирования) и подключались к платной услуге, либо плати 7 грн. если не угадал с балансом по счету.
или каловиков занять
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