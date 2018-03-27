УкрСиббанк

iamdimon написав:
Это к тому, чтобы мы клиенты, не были слишком умными (если без смс информирования) и подключались к платной услуге, либо плати 7 грн. если не угадал с балансом по счету.
или каловиков занять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 05:36
или каловиков занять
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:45
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Укрсиба не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
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