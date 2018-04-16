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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 05:36

  iamdimon написав:
  Алфавит написав:Запит до видачі суми коштів у банкоматі, що перевищує залишок коштів на рахунку (из выписки):

7 гривен

Это по-европейски? Либо так делают только украинско-французские, нечистокровные потомки чистокровных родителей?

Это к тому, чтобы мы клиенты, не были слишком умными (если без смс информирования) и подключались к платной услуге, либо плати 7 грн. если не угадал с балансом по счету.

или каловиков занять
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:45

Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Укрсиба не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:46

В августе 2017 года был взят кредит в этом банке на сумму 50000 грн. С этого месяца регулярно вносила алатежи по 2900 грн (согласно условиям договора). В итоге на март 2018 года сумма задолженности осталась 44881, 9 грн. Итого по условиям договора я оплатила банку 20363 грн, из них на тело упало только 5119 грн. Условия договора другого банка были более щадящими и я перекредитоваль в другом банке. И тут самое интересное! Сумму остатка в отделении, где брала кредит не смогли озвучить , так они не видят у себя в программе. Звоните на гарячую линию 729. Дозвонившись к ним, мне озвучили остаток в вышеуказанной выше сумме. Вот только , копейки толи не были озвучены только я не услышала,но они остались не оплачены. Итого сумма 44881 ушла в банк, а 9 коп зависло. По истечении 10 дней в отделении банка мне сказали, что нормально кредит погашен полность, но письмо о том, что долга нет дать не могут так как начальник отделения вышла. Ждите смс от банка. СМС от пришло на следующий месяц, в котором говорилось что должна банку 874 ,60 коп. При обращении на 729 меня оповести, что это процент на 9 копеек!!! Поэтому ЛЮДИ будьде бдительны!! Доказать ничего не може т.к. письменного уведомления об остатке нет и условия договора таковы.
akuna_foyda
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:48

Molchyn

Они еще не одной не получали, так что практического опыта нет и перестраховываются по докам. Сейчас только первые в процессе
kbadoo
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:18

Re: УкрСиббанк

  Molchyn написав:Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии.


Найбільше е-ліцензій наразі видав ПРиват
+ це легко почати через П24 кабінет
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greenozon
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