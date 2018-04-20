УкрСиббанк

iamdimon написав:
Это к тому, чтобы мы клиенты, не были слишком умными (если без смс информирования) и подключались к платной услуге, либо плати 7 грн. если не угадал с балансом по счету.
или каловиков занять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 05:36
или каловиков занять
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:45
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Укрсиба не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:46
В августе 2017 года был взят кредит в этом банке на сумму 50000 грн. С этого месяца регулярно вносила алатежи по 2900 грн (согласно условиям договора). В итоге на март 2018 года сумма задолженности осталась 44881, 9 грн. Итого по условиям договора я оплатила банку 20363 грн, из них на тело упало только 5119 грн. Условия договора другого банка были более щадящими и я перекредитоваль в другом банке. И тут самое интересное! Сумму остатка в отделении, где брала кредит не смогли озвучить , так они не видят у себя в программе. Звоните на гарячую линию 729. Дозвонившись к ним, мне озвучили остаток в вышеуказанной выше сумме. Вот только , копейки толи не были озвучены только я не услышала,но они остались не оплачены. Итого сумма 44881 ушла в банк, а 9 коп зависло. По истечении 10 дней в отделении банка мне сказали, что нормально кредит погашен полность, но письмо о том, что долга нет дать не могут так как начальник отделения вышла. Ждите смс от банка. СМС от пришло на следующий месяц, в котором говорилось что должна банку 874 ,60 коп. При обращении на 729 меня оповести, что это процент на 9 копеек!!! Поэтому ЛЮДИ будьде бдительны!! Доказать ничего не може т.к. письменного уведомления об остатке нет и условия договора таковы.
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:48
Molchyn
Они еще не одной не получали, так что практического опыта нет и перестраховываются по докам. Сейчас только первые в процессе
Ах да, кстати, доступно только для "премиум" или "персонал" банкингов.
Процедура самого рассмотрения бесплатная. Стандартная комиссия 2%, могут понизить до 1.1%.
Востаннє редагувалось kbadoo в Вів 17 кві, 2018 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:18
Re: УкрСиббанк
Найбільше е-ліцензій наразі видав ПРиват
+ це легко почати через П24 кабінет
+50грн !
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 02:47
Re: УкрСиббанк
УкрСиббанк больше не шлет смски
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:15
эээээээээээээээ,жду последнюю,про Ваш кредит затушен полностью.За 99 грн. мне ж справка не комильфо.Впечатления о банке- атстой! Бум прощаться,страховую покормили и пока,профит по ценам Эпицентра есть,но банкинга нет.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:24
Сеть банкоматов Euronet и Укрсиббанк
Часто на банкоматах Евронет вижу сверху стоит реклама Укрсиббанка. Сеть банкоматов Евронет принадлежит Укрсиббанку?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:36
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