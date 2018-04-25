УкрСиббанк

Додано: Вів 17 кві, 2018 13:46

В августе 2017 года был взят кредит в этом банке на сумму 50000 грн. С этого месяца регулярно вносила алатежи по 2900 грн (согласно условиям договора). В итоге на март 2018 года сумма задолженности осталась 44881, 9 грн. Итого по условиям договора я оплатила банку 20363 грн, из них на тело упало только 5119 грн. Условия договора другого банка были более щадящими и я перекредитоваль в другом банке. И тут самое интересное! Сумму остатка в отделении, где брала кредит не смогли озвучить , так они не видят у себя в программе. Звоните на гарячую линию 729. Дозвонившись к ним, мне озвучили остаток в вышеуказанной выше сумме. Вот только , копейки толи не были озвучены только я не услышала,но они остались не оплачены. Итого сумма 44881 ушла в банк, а 9 коп зависло. По истечении 10 дней в отделении банка мне сказали, что нормально кредит погашен полность, но письмо о том, что долга нет дать не могут так как начальник отделения вышла. Ждите смс от банка. СМС от пришло на следующий месяц, в котором говорилось что должна банку 874 ,60 коп. При обращении на 729 меня оповести, что это процент на 9 копеек!!! Поэтому ЛЮДИ будьде бдительны!! Доказать ничего не може т.к. письменного уведомления об остатке нет и условия договора таковы.