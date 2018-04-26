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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 598599600601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:20

  nickvp написав:По просьбам пользователей они добавили а мобильное приложение p2p-переводы. Радоваться надо, но... Попробовал потестить. Со своей карты - 1% (ну, в принципе, понятно), на свою - тадаммммммм.... 1%+5грн. Этого уж я не могу понять никак - закидываешь деньги в их банк и еще должен заплатить... И заплатить больше, чем при выводе.
Тестировал все с картой ПУМБ. С нее на Моно залетает все бесплатно, так что грешить на комиссию ПУМБа не буду.
Вот такие здесь "плюшки"

Правда, на отзывы в GooglePlay отвечают очень быстро - уже 3 раза писал и реагировали в течении одного дня. Обещают, что-то "поправить в консерватории"
nickvp
 
Повідомлень: 235
З нами з: 16.10.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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  #<1 ... 598599600601
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