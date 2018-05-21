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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 598599600601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:20

  nickvp написав:По просьбам пользователей они добавили а мобильное приложение p2p-переводы. Радоваться надо, но... Попробовал потестить. Со своей карты - 1% (ну, в принципе, понятно), на свою - тадаммммммм.... 1%+5грн. Этого уж я не могу понять никак - закидываешь деньги в их банк и еще должен заплатить... И заплатить больше, чем при выводе.
Тестировал все с картой ПУМБ. С нее на Моно залетает все бесплатно, так что грешить на комиссию ПУМБа не буду.
Вот такие здесь "плюшки"

Правда, на отзывы в GooglePlay отвечают очень быстро - уже 3 раза писал и реагировали в течении одного дня. Обещают, что-то "поправить в консерватории"
nickvp
 
Повідомлень: 240
З нами з: 16.10.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:44

час від часу банк дарує сертифікати клієнтам,
але цього разу пропозиція збідніла - http://prntscr.com/jimliy

немає Сільпа :(
і звідки вони знають що користується найбільшим попитом!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлень: 2050
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:29

  greenozon написав:час від часу банк дарує сертифікати клієнтам,
але цього разу пропозиція збідніла - http://prntscr.com/jimliy

немає Сільпа :(
і звідки вони знають що користується найбільшим попитом!?

Я последние Сильпо-сертификаты на 1000 грн только после нескольких звонков на гарячку получил. И тянулось это несколько месяцев. :evil:
nickvp
 
Повідомлень: 240
З нами з: 16.10.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:14

я перший раз із острахом давав дівчинці на касі ці куменді маленькі штрих-коди від Очевигоди для Сільпо, було незручно і дивно, але о диво!
після перешіптування із куліжанкою коди прийняло!

класна акція - Очевигода, правда останнього разу не дали сільпа...
будемо ватцон тестувати :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлень: 2050
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:37

greenozon
а сейчас на сайте вроде Сильпо есть.

Что касается самой акции - да, довольно выгодно получается... в этот раз за 2,5к мне предлагают 300 грн. получается такой себе кешбек по-более 10%
Но у них есть прикол... чем больше с карты тратишь - тем выше планку подымают все время стимулируя увеличивать траты с карты.
maxim2014
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 19.09.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:00

  maxim2014 написав:greenozon
а сейчас на сайте вроде Сильпо есть.

Что касается самой акции - да, довольно выгодно получается... в этот раз за 2,5к мне предлагают 300 грн. получается такой себе кешбек по-более 10%
Но у них есть прикол... чем больше с карты тратишь - тем выше планку подымают все время стимулируя увеличивать траты с карты.

Тобто пропозиції індивідуальні? Потрать Х до кінця місяця і отримай серт. на Y грн. ?
mixa
 
Повідомлень: 282
З нами з: 25.04.14
Подякував: 209 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:12

mixa
Да, время от времени они присылают предложения что бы стимулировать расчеты картой. У меня было: за 2,5к - 300, за 7к - 400, 20к - 800, за 50к - 2к
maxim2014
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 19.09.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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  #<1 ... 598599600601
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