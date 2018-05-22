УкрСиббанк

nickvp написав:По просьбам пользователей они добавили а мобильное приложение p2p-переводы. Радоваться надо, но... Попробовал потестить. Со своей карты - 1% (ну, в принципе, понятно), на свою - тадаммммммм.... 1%+5грн. Этого уж я не могу понять никак - закидываешь деньги в их банк и еще должен заплатить... И заплатить больше, чем при выводе. Тестировал все с картой ПУМБ. С нее на Моно залетает все бесплатно, так что грешить на комиссию ПУМБа не буду. Вот такие здесь "плюшки"
Правда, на отзывы в GooglePlay отвечают очень быстро - уже 3 раза писал и реагировали в течении одного дня. Обещают, что-то "поправить в консерватории"
Что касается самой акции - да, довольно выгодно получается... в этот раз за 2,5к мне предлагают 300 грн. получается такой себе кешбек по-более 10% Но у них есть прикол... чем больше с карты тратишь - тем выше планку подымают все время стимулируя увеличивать траты с карты.
maxim2014 написав:greenozon а сейчас на сайте вроде Сильпо есть.
Что касается самой акции - да, довольно выгодно получается... в этот раз за 2,5к мне предлагают 300 грн. получается такой себе кешбек по-более 10% Но у них есть прикол... чем больше с карты тратишь - тем выше планку подымают все время стимулируя увеличивать траты с карты.
Тобто пропозиції індивідуальні? Потрать Х до кінця місяця і отримай серт. на Y грн. ?