УкрСиббанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:12
оце банчик попав під роздачу!!!
+50грн !
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:18
greenozon да там залет не такой уж и серьезный. а штраф - вообще символический.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:18
babka_v_kedax
фак для банку? ось великий фак для банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:48
прошу пардона, нулик не догледів (прочитав як 4 міо штраф)
до речі, чому лише цього француза штрафанули на гріші а інших - лише бумажкою?
+50грн !
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:04
Банк оперативно відреагував ...
підвищенням тарифів!
+50грн !
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