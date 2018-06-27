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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:12
оце банчик попав під роздачу!!!
+50грн !
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:18
greenozon да там залет не такой уж и серьезный. а штраф - вообще символический.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:18
babka_v_kedax
фак для банку? ось великий фак для банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:48
прошу пардона, нулик не догледів (прочитав як 4 міо штраф)
до речі, чому лише цього француза штрафанули на гріші а інших - лише бумажкою?
+50грн !
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:04
Банк оперативно відреагував ...
підвищенням тарифів!
+50грн !
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:58
Новий кешбек, правда лімітований по часу і меті
+50грн !
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:36
Re: УкрСиббанк
Тоже сегодня получил СМС. Но это жлобство какое-то... Даже моня порезав кешбек мне на этот месяц даёт больше чем УкрСиб
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:47
Хтось в курсі, чи є метод дешевої (безкоштовної?) перекидки грошей в межах банку із своєї карти на іншу (цей же банк)
+50грн !
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