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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:12

оце банчик попав під роздачу!!!
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=1103935
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:18

greenozon да там залет не такой уж и серьезный. а штраф - вообще символический.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:18

babka_v_kedax

фак для банку? ось великий фак для банку :D
https://finclub.net/news/ukrsibbank-osh ... ringa.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:48

прошу пардона, нулик не догледів (прочитав як 4 міо штраф)

до речі, чому лише цього француза штрафанули на гріші а інших - лише бумажкою?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:04

Банк оперативно відреагував ...
підвищенням тарифів!

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/406130/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:58

Новий кешбек, правда лімітований по часу і меті

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... ith_bonus/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:36

Re: УкрСиббанк

greenozon написав:Новий кешбек, правда лімітований по часу і меті

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... ith_bonus/

Тоже сегодня получил СМС. Но это жлобство какое-то... Даже моня порезав кешбек мне на этот месяц даёт больше чем УкрСиб
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:47

Хтось в курсі, чи є метод дешевої (безкоштовної?) перекидки грошей в межах банку із своєї карти на іншу (цей же банк)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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