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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42
Bobb написав: greenozon написав:
чи є метод дешевої (безкоштовної?) перекидки грошей в межах банку із своєї карти на іншу (цей же банк)
- Через UKRSIB online з картки на картку між різними клієнтами в АТ “УкрСиббанк” (тільки для карткового Рахунку UAH) із застосуванням номеру картки - Входить у комісію РКО (безкоштовно)
– Через банкомат з карткового Рахунку Клієнта на інший
картковий Рахунок в АТ "УкрСиббанк" (тільки для
карткового Рахунку UAH - Входить у комісію РКО (безкоштовно)
От тільки у отримувача є комісія за зарахування
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