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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42

Re: УкрСиббанк

Bobb написав:
  greenozon написав:чи є метод дешевої (безкоштовної?) перекидки грошей в межах банку із своєї карти на іншу (цей же банк)

- Через UKRSIB online з картки на картку між різними клієнтами в АТ “УкрСиббанк” (тільки для карткового Рахунку UAH) із застосуванням номеру картки - Входить у комісію РКО (безкоштовно)

– Через банкомат з карткового Рахунку Клієнта на інший
картковий Рахунок в АТ "УкрСиббанк" (тільки для
карткового Рахунку UAH - Входить у комісію РКО (безкоштовно)
От тільки у отримувача є комісія за зарахування
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  #<1 ... 600601602603
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