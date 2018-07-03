Faceless написав:
От тільки у отримувача є комісія за зарахування
9.1 Безготівкові зарахування на
9.1.1 Картковий Рахунок:
основної суми депозиту та процентів за ним, кредитів
(11); заробітної плати (12); пенсії, соціальних виплат
(13); поповнення з інших карткових Рахунків через
банкомат; поповнення за допомогою послуг
MasterCard MoneySend та Visa Direct; грошових
переказів "За мить"; поповнення з накопичувального
Рахунку, відкритого у рамках Тарифного плану; з
поточних рахунків Клієнта, відкритих в АТ
"УкрСиббанк" на тарифних пакетах: "Offset" в UAH,
USD, EUR та "Базовий" в UAH, USD, EUR; коштів,
отриманих після конвертації, купівлі/продажу
іноземної/національної валюти на МВРУ та/або МВР
згідно з заявою Клієнта; грошових переказів між
картками через UKRSIB online (тільки для карткового
Рахунку UAH) із застосуванням номеру картки
Все вище перечислене - здається це якраз і є описані випадки - без комісії