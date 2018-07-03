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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42

Re: УкрСиббанк

Bobb написав:
  greenozon написав:чи є метод дешевої (безкоштовної?) перекидки грошей в межах банку із своєї карти на іншу (цей же банк)

- Через UKRSIB online з картки на картку між різними клієнтами в АТ “УкрСиббанк” (тільки для карткового Рахунку UAH) із застосуванням номеру картки - Входить у комісію РКО (безкоштовно)

– Через банкомат з карткового Рахунку Клієнта на інший
картковий Рахунок в АТ "УкрСиббанк" (тільки для
карткового Рахунку UAH - Входить у комісію РКО (безкоштовно)
От тільки у отримувача є комісія за зарахування
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:53

Re: УкрСиббанк

  Faceless написав:От тільки у отримувача є комісія за зарахування

9.1 Безготівкові зарахування на
9.1.1 Картковий Рахунок:
основної суми депозиту та процентів за ним, кредитів
(11); заробітної плати (12); пенсії, соціальних виплат
(13); поповнення з інших карткових Рахунків через
банкомат; поповнення за допомогою послуг
MasterCard MoneySend та Visa Direct; грошових
переказів "За мить"; поповнення з накопичувального
Рахунку, відкритого у рамках Тарифного плану; з
поточних рахунків Клієнта, відкритих в АТ
"УкрСиббанк" на тарифних пакетах: "Offset" в UAH,
USD, EUR та "Базовий" в UAH, USD, EUR; коштів,
отриманих після конвертації, купівлі/продажу
іноземної/національної валюти на МВРУ та/або МВР
згідно з заявою Клієнта; грошових переказів між
картками через UKRSIB online (тільки для карткового
Рахунку UAH) із застосуванням номеру картки

Все вище перечислене - здається це якраз і є описані випадки - без комісії
Bobb
 
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щиро дякую усім дописувачам!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 07:26

Re: УкрСиббанк

Там були відповідні зміни в недавно оновлених тарифах.
bor
 
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