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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42
Bobb написав: greenozon написав:
чи є метод дешевої (безкоштовної?) перекидки грошей в межах банку із своєї карти на іншу (цей же банк)
- Через UKRSIB online з картки на картку між різними клієнтами в АТ “УкрСиббанк” (тільки для карткового Рахунку UAH) із застосуванням номеру картки - Входить у комісію РКО (безкоштовно)
– Через банкомат з карткового Рахунку Клієнта на інший
картковий Рахунок в АТ "УкрСиббанк" (тільки для
карткового Рахунку UAH - Входить у комісію РКО (безкоштовно)
От тільки у отримувача є комісія за зарахування
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Faceless
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:53
Faceless написав:
От тільки у отримувача є комісія за зарахування
9.1 Безготівкові зарахування на
9.1.1 Картковий Рахунок:
основної суми депозиту та процентів за ним, кредитів
(11); заробітної плати (12); пенсії, соціальних виплат
(13); поповнення з інших карткових Рахунків через
банкомат; поповнення за допомогою послуг
MasterCard MoneySend та Visa Direct; грошових
переказів "За мить"; поповнення з накопичувального
Рахунку, відкритого у рамках Тарифного плану; з
поточних рахунків Клієнта, відкритих в АТ
"УкрСиббанк" на тарифних пакетах: "Offset" в UAH,
USD, EUR та "Базовий" в UAH, USD, EUR; коштів,
отриманих після конвертації, купівлі/продажу
іноземної/національної валюти на МВРУ та/або МВР
згідно з заявою Клієнта; грошових переказів між
картками через UKRSIB online (тільки для карткового
Рахунку UAH) із застосуванням номеру картки
Все вище перечислене - здається це якраз і є описані випадки - без комісії
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Bobb
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:00
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greenozon
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Додано: Сер 04 лип, 2018 07:26
Там були відповідні зміни в недавно оновлених тарифах.
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bor
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:56
Выпустили обновление приложения где добавили функции заказа карты/кредита/депозита. К сожалению на данный момент при нажатии на соответствующую кнопку ничего не происходит
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maxim2014
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:21
Новый пакет "еще более черная карта". Из бонусов платное снятие в чужих банкоматах и бесплатный вход. Всего за 720 грн/мес... М - Маркетинг.
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