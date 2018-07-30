УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42
Bobb написав: greenozon написав:
чи є метод дешевої (безкоштовної?) перекидки грошей в межах банку із своєї карти на іншу (цей же банк)
- Через UKRSIB online з картки на картку між різними клієнтами в АТ “УкрСиббанк” (тільки для карткового Рахунку UAH) із застосуванням номеру картки - Входить у комісію РКО (безкоштовно)
– Через банкомат з карткового Рахунку Клієнта на інший
картковий Рахунок в АТ "УкрСиббанк" (тільки для карткового Рахунку UAH - Входить у комісію РКО (безкоштовно)
От тільки у отримувача є комісія за зарахування
Faceless
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:53
Faceless написав:
От тільки у отримувача є комісія за зарахування
9.1 Безготівкові зарахування на 9.1.1 Картковий Рахунок: основної суми депозиту та процентів за ним, кредитів (11); заробітної плати (12); пенсії, соціальних виплат (13); поповнення з інших карткових Рахунків через; поповнення за допомогою послуг банкомат MasterCard MoneySend та Visa Direct; грошових переказів "За мить"; поповнення з накопичувального Рахунку, відкритого у рамках Тарифного плану; з поточних рахунків Клієнта, відкритих в АТ "УкрСиббанк" на тарифних пакетах: "Offset" в UAH, USD, EUR та "Базовий" в UAH, USD, EUR; коштів, отриманих після конвертації, купівлі/продажу іноземної/національної валюти на МВРУ та/або МВР згідно з заявою Клієнта; грошових переказів між картками через UKRSIB online (тільки для карткового Рахунку UAH) із застосуванням номеру картки
Все вище перечислене - здається це якраз і є описані випадки - без комісії
Bobb
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:00
щиро дякую усім дописувачам!
будем тестувати
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 04 лип, 2018 07:26
Там були відповідні зміни в недавно оновлених тарифах.
bor
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:56
Выпустили обновление приложения где добавили функции заказа карты/кредита/депозита. К сожалению на данный момент при нажатии на соответствующую кнопку ничего не происходит
maxim2014
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:21
Новый пакет "еще более черная карта". Из бонусов платное снятие в чужих банкоматах и бесплатный вход. Всего за 720 грн/мес... М - Маркетинг.
makor06
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Додано: Вів 31 лип, 2018 19:44
та це якась карта для крутих бізнесменів, що багато подорожують
не думаю що вона має сенс всередині країни
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 31 лип, 2018 19:46
Для часто путешествующих бизнесменов в ней точно такая же польза как и в де люкс. Авалевский премиальный с бесплатным снятием и бесплатными залами по Приорити Пасс намного лучше.
makor06
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Додано: Вів 31 лип, 2018 19:51
Давайте спробуємо порівняти і знайти що краще, цікавіше
мій хід -
https://premium.ukrsibbank.com/ua/famil ... k_edition/
там же і детальні тарифи
https://premium.ukrsibbank.com/common/u ... dition.pdf
[До речі під час ознайомлення із тарифами цього блека згадується ще якийсь (вищий?) рівень Le Grand] - що це
ваш хід, сер?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:14
Я так понимаю из принципиальной разницы с де-люксом только наличие лаунж кей?
maxim2014
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