И карты идут с бинами кредитки, во всех других пакетах как дебеткиmakor06 написав:Новый пакет "еще более черная карта". Из бонусов платное снятие в чужих банкоматах и бесплатный вход. Всего за 720 грн/мес... М - Маркетинг.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 20:41
Re: УкрСиббанк
И карты идут с бинами кредитки, во всех других пакетах как дебетки
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