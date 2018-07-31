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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
229
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
121
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:41

Re: УкрСиббанк

makor06 написав:Новый пакет "еще более черная карта". Из бонусов платное снятие в чужих банкоматах и бесплатный вход. Всего за 720 грн/мес... М - Маркетинг.
И карты идут с бинами кредитки, во всех других пакетах как дебетки
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  #<1 ... 601602603604
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