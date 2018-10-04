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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 09:47

  sladost написав:Просто безобразие! Не можем получить деньги по завещанию.

...Очень не надежный банк, у моей мамы украли со счета деньги мошейники, банк так и не компенсировал.в отделениях даже не знают как работает служба безопасности, взломать могут на раз два.

Тональність дуже схожа в повідомленнях. Може, один і той самий "клієнт"?
PS Не є клієнтом цього банку, родичі обслуговуються: є нюанси, але просто треба читати хоча б тарифи, щоб не було питань.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 09:39

Re: УкрСиббанк

Кешбек по акции не выплатили
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... mmers_day/
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:56

  artemiustas написав:Кешбек по акции не выплатили
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... mmers_day/

Должны выплатить в ближайшие пару дней, рано панику поднимать
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:11

Re: УкрСиббанк

ну как бы "Виплата кешбеку відбудеться до кінця поточного місяця."
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 13:16

  artemiustas написав:ну как бы "Виплата кешбеку відбудеться до кінця поточного місяця."

Ну там у некоторых видимо ручки кривенькі :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:51

  artemiustas написав:Кешбек по акции не выплатили
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... mmers_day/


Прийшла СМС про виплату КБ по цій акції!
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greenozon
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