Тональність дуже схожа в повідомленнях. Може, один і той самий "клієнт"?
PS Не є клієнтом цього банку, родичі обслуговуються: є нюанси, але просто треба читати хоча б тарифи, щоб не було питань.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 вер, 2018 09:47
Тональність дуже схожа в повідомленнях. Може, один і той самий "клієнт"?
PS Не є клієнтом цього банку, родичі обслуговуються: є нюанси, але просто треба читати хоча б тарифи, щоб не було питань.
Додано: Пон 01 жов, 2018 09:39
Re: УкрСиббанк
Кешбек по акции не выплатили
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:56
Должны выплатить в ближайшие пару дней, рано панику поднимать
Додано: Пон 01 жов, 2018 11:11
Re: УкрСиббанк
ну как бы "Виплата кешбеку відбудеться до кінця поточного місяця."
Додано: Пон 01 жов, 2018 13:16
Ну там у некоторых видимо ручки кривенькі
Додано: Чет 04 жов, 2018 16:51
Прийшла СМС про виплату КБ по цій акції!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:14
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:10
Позвонила девочка и сообщила о начислении КБ. Проверил - так и есть!
Укрсиб рулит!
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