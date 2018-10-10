Во первых я оставлял запрос.
Во вторых таки да, есть перс.менеджер.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 07:56
Re: УкрСиббанк
Во первых я оставлял запрос.
Во вторых таки да, есть перс.менеджер.
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:35
Ребята, а кто/что знает про требование банка давать паспорт (ещё и копируют) при валютообмене до 15кгрн? МНе ответили про необходимость в верификации/идентификации клиента.. Написал заяву в НБУ
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:36
Заморочки их комплаенса на уровне группы. Насколько знаю, это ненаказуемо
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