Во первых я оставлял запрос.
Во вторых таки да, есть перс.менеджер.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 07:56
Re: УкрСиббанк
Во первых я оставлял запрос.
Во вторых таки да, есть перс.менеджер.
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:35
Ребята, а кто/что знает про требование банка давать паспорт (ещё и копируют) при валютообмене до 15кгрн? МНе ответили про необходимость в верификации/идентификации клиента.. Написал заяву в НБУ
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:36
Заморочки их комплаенса на уровне группы. Насколько знаю, это ненаказуемо
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:08
не совсем так ... раньше НБУ обязывал банки копировать паспорт ... щас не обязывает делать это - но это не значит, что НБУ это запретил им делать. Если по правилам внутреннего финмона банка или т.п. у них предусмотрена эта процедура - она абсолютно законна.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:38
Відповідно до вимоги постанови НБУ №89 від 11.09.2017 року, банк одним із перших на українському ринку змінює номери карткових рахунків клієнтів. Перші такі «переходи» вже відбулися, наступний триватиме з 13 по 14 жовтя.
Усім клієнтам, чиї номери рахунків буде змінено, будуть надіслані повідомлення. Також зміна карткових рахунків, можливо, призведе до тимчасових обмежень операцій з картками банку в терміналах, банкоматах, касах, мережі Інтернет, а також в UKRSIB online.
При цьому усім клієнтам автоматично будуть відкриті нові карткові рахунки зі збереженням всіх умов попереднього рахунку: автоматично перенесені всі залишки на рахунках, ліміти овердрафтів, витратні ліміти за платіжними картками / рахунками, послуги та сервіси, тарифні умови.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, WachtAmRhein, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|