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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 07:56

Re: УкрСиббанк

Во первых я оставлял запрос.
Во вторых таки да, есть перс.менеджер.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:35

Ребята, а кто/что знает про требование банка давать паспорт (ещё и копируют) при валютообмене до 15кгрн? МНе ответили про необходимость в верификации/идентификации клиента.. Написал заяву в НБУ
морда
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:36

  морда написав:Ребята, а кто/что знает про требование банка давать паспорт (ещё и копируют) при валютообмене до 15кгрн? МНе ответили про необходимость в верификации/идентификации клиента.. Написал заяву в НБУ

Заморочки их комплаенса на уровне группы. Насколько знаю, это ненаказуемо
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:08

  морда написав:Ребята, а кто/что знает про требование банка давать паспорт (ещё и копируют) при валютообмене до 15кгрн? МНе ответили про необходимость в верификации/идентификации клиента.. Написал заяву в НБУ


не совсем так ... раньше НБУ обязывал банки копировать паспорт ... щас не обязывает делать это - но это не значит, что НБУ это запретил им делать. Если по правилам внутреннего финмона банка или т.п. у них предусмотрена эта процедура - она абсолютно законна.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:38

Відповідно до вимоги постанови НБУ №89 від 11.09.2017 року, банк одним із перших на українському ринку змінює номери карткових рахунків клієнтів. Перші такі «переходи» вже відбулися, наступний триватиме з 13 по 14 жовтя.

Усім клієнтам, чиї номери рахунків буде змінено, будуть надіслані повідомлення. Також зміна карткових рахунків, можливо, призведе до тимчасових обмежень операцій з картками банку в терміналах, банкоматах, касах, мережі Інтернет, а також в UKRSIB online.

При цьому усім клієнтам автоматично будуть відкриті нові карткові рахунки зі збереженням всіх умов попереднього рахунку: автоматично перенесені всі залишки на рахунках, ліміти овердрафтів, витратні ліміти за платіжними картками / рахунками, послуги та сервіси, тарифні умови.


https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... w_balance/
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:00

Re: УкрСиббанк

Подскажите, пожалуйста, начиная с какой купюры, принимает деньги банкомат Укрсиба?
allaliu
 
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