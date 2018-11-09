я б на вашому місці позвонив і поговорив із перс. менеджером
хай працює на ВІП-ів
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:07
я б на вашому місці позвонив і поговорив із перс. менеджером
хай працює на ВІП-ів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:20
Re: УкрСиббанк
Обратился к менеджеру... говорит в LoungeKey все их Карты регистрируются
|