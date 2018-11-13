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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:07
я б на вашому місці позвонив і поговорив із перс. менеджером
хай працює на ВІП-ів
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greenozon
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:20
Обратился к менеджеру... говорит в LoungeKey все их Карты регистрируются
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maxim2014
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Додано: Суб 10 лис, 2018 12:59
maxim2014 написав:
Кто-то оформлял себе визу платинум как допку к пакету ДеЛюкс? Интересует какой там у неё BIN.. В частности не будет ли проблем при добавлении в Lounge Key? С той визой что LadyCard - все ок, а что с Neutral?
407362
На сайте зарегистрировался.
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Valt22
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Додано: Вів 13 лис, 2018 22:16
Ты смотри что Галатасарай то творит!..
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Допоможіть нам протестувати новий сервіс. Замовляйте картку через чат-бот в Telegram та отримайте 10% кешбеку за розрахунки.
Welcome card — неперсоніфікована платіжна картка в гривні.
За розрахунки в магазинах та в інтернеті на картку нараховується 10% кешбеку. Кешбек розраховується від суми успішних покупок за минулий місяць протягом 6 місяців з дати відкриття рахунку.
Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.
Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).
Отримати картку може громадянин та резидент України, який НЕ являється:
фізичною особою-підприємцем (ФОП);
громадянином та/або резидентом США;
публічною особою або особою, з нею пов’язаною;
не здійснює операції з контрагентами або на території Криму, Сирії, Ірану, Судану, Куби та Північної Кореї.
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maxim2014
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Додано: Сер 14 лис, 2018 05:53
maxim2014 написав:
Ты смотри что Галатасарай то творит!..
- Код: Виділити все
Допоможіть нам протестувати новий сервіс. Замовляйте картку через чат-бот в Telegram та отримайте 10% кешбеку за розрахунки.
Welcome card — неперсоніфікована платіжна картка в гривні.
За розрахунки в магазинах та в інтернеті на картку нараховується 10% кешбеку. Кешбек розраховується від суми успішних покупок за минулий місяць протягом 6 місяців з дати відкриття рахунку.
Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.
Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).
Отримати картку може громадянин та резидент України, який НЕ являється:
фізичною особою-підприємцем (ФОП);
громадянином та/або резидентом США;
публічною особою або особою, з нею пов’язаною;
не здійснює операції з контрагентами або на території Криму, Сирії, Ірану, Судану, Куби та Північної Кореї.
нам кроме 729 о неработающих картах ничего не гласит,хоть и эквивалент однушки лежит на карте всего под 5%.
никому не верю
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sens
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