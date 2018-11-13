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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:07

я б на вашому місці позвонив і поговорив із перс. менеджером
хай працює на ВІП-ів :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:20

Re: УкрСиббанк

Обратился к менеджеру... говорит в LoungeKey все их Карты регистрируются :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:59

  maxim2014 написав:Кто-то оформлял себе визу платинум как допку к пакету ДеЛюкс? Интересует какой там у неё BIN.. В частности не будет ли проблем при добавлении в Lounge Key? С той визой что LadyCard - все ок, а что с Neutral?


407362
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Valt22
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:16

Re: УкрСиббанк

Ты смотри что Галатасарай то творит!..

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 Допоможіть нам протестувати новий сервіс. Замовляйте картку через чат-бот в Telegram та отримайте 10% кешбеку за розрахунки.

Welcome card — неперсоніфікована платіжна картка в гривні.

За розрахунки в магазинах та в інтернеті на картку нараховується 10% кешбеку. Кешбек розраховується від суми успішних покупок за минулий місяць протягом 6 місяців з дати відкриття рахунку.

Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.

Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).

Отримати картку може громадянин та резидент України, який НЕ являється:

фізичною особою-підприємцем (ФОП);
громадянином та/або резидентом США;
публічною особою або особою, з нею пов’язаною;
не здійснює операції з контрагентами або на території Криму, Сирії, Ірану, Судану, Куби та Північної Кореї.
maxim2014
 
Повідомлень: 1326
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 05:53

  maxim2014 написав:Ты смотри что Галатасарай то творит!..

Код: Виділити все
 Допоможіть нам протестувати новий сервіс. Замовляйте картку через чат-бот в Telegram та отримайте 10% кешбеку за розрахунки.

Welcome card — неперсоніфікована платіжна картка в гривні.

За розрахунки в магазинах та в інтернеті на картку нараховується 10% кешбеку. Кешбек розраховується від суми успішних покупок за минулий місяць протягом 6 місяців з дати відкриття рахунку.

Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.

Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).

Отримати картку може громадянин та резидент України, який НЕ являється:

фізичною особою-підприємцем (ФОП);
громадянином та/або резидентом США;
публічною особою або особою, з нею пов’язаною;
не здійснює операції з контрагентами або на території Криму, Сирії, Ірану, Судану, Куби та Північної Кореї.
нам кроме 729 о неработающих картах ничего не гласит,хоть и эквивалент однушки лежит на карте всего под 5%.
никому не верю
sens
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