УкрСиббанк

15 грн в месяц за смс, например?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:54
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:19
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:17
ну смс наверно отключаемо
а перечень мсс должен быть хорошим, вначале
надо заказывать
хотя бы для поиграЦЦа
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