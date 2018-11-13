15 грн в месяц за смс, например?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:54
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:19
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:17
ну смс наверно отключаемо
а перечень мсс должен быть хорошим, вначале
надо заказывать
хотя бы для поиграЦЦа
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:49
Опять кыци, ракеты... Шото это мне напоминает
Правда тут похоже дефачка, а я хлопца одного знаю... Мож побратаются или поберуться -- вот слово какое-то некрасивое как для банки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:52
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:54
Re: УкрСиббанк
це якась персоналізована таргетована акція?
бо на офсайті в новинах - тишь да гладь..
невже УкрСиб підняв топор войни на монобанду!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:58
Re: УкрСиббанк
... делайте хоть что-нибудь!
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