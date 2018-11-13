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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 607608609610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:54

  v57 написав:невиданная щедрость :)
а в чем подвох?

15 грн в месяц за смс, например? :)
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:19

  v57 написав:невиданная щедрость :)
а в чем подвох?


Еще бы перечень МСС для кешбека найти. А то непонятно под расчеты в интернете попадает например коммуналка, пополнение мобильного или только магазины?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:17

ну смс наверно отключаемо
а перечень мсс должен быть хорошим, вначале :)
надо заказывать
хотя бы для поиграЦЦа
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:49

Опять кыци, ракеты... Шото это мне напоминает :)
Правда тут похоже дефачка, а я хлопца одного знаю... Мож побратаются или поберуться -- вот слово какое-то некрасивое как для банки :) :) Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:52

  Avatar написав:
  v57 написав:невиданная щедрость :)
а в чем подвох?

15 грн в месяц за смс, например? :)

и по самой карте в оригинале тарифов указано годовое обслуживание 150 грн., вероятно, пришьют после 6 мес., чтобы отбить 10% щедрость в КБ
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:54

Re: УкрСиббанк

  clientage написав:Опять кыци, ракеты... Шото это мне напоминает


це якась персоналізована таргетована акція?
бо на офсайті в новинах - тишь да гладь..

невже УкрСиб підняв топор войни на монобанду!?
:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:58

Re: УкрСиббанк

  greenozon написав:невже УкрСиб підняв топор войни на монобанду!?

нее, похоже, побрататся хотят
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 607608609610
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