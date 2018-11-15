УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:24
greenozon написав:
В UKRSIB online сплачувати за мобільний зв’язок не лише зручно та швидко, а ще й безкоштовно.
З 17 вересня до 31 грудня 2018 року поповнюйте мобільний телефон в UKRSIB online та мобільному додатку без жодних комісій.
Декілька кліків в UKRSIB online — і ви знову на зв’язку.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/406947/
КИШмишу немає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
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Додано: Сер 14 лис, 2018 20:44
КБ буває, але не завжди
в виділені тайм-фрейми, про що повідомляє банка он недавно був, я писав в цій гілці хто хотів - той скористався
greenozon
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:52
... прошло уже больше суток с момента заявки на чудо-карту, бот молчит...
Mathias
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:32
Преміальні картки це гроші на вітер((( толку з нього ніякого (((
Які є безкоштовні картки для оплати в інтернеті,без абонплати та безкоштовним обслуговуванням?
tarasum
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:54
tarasum
УкрСиб
безкоштовно?
шукайте на інших гілках
преміальні картки мають сенс, але в інших юз-кейсах
greenozon
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:02
greenozon написав: tarasum
УкрСиб
безкоштовно?
шукайте на інших гілках
преміальні картки мають сенс, але в інших юз-кейсах
Да ладно... вот же только запулили шаровую карту да ещё и с кешбеком...
maxim2014
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:54
Mathias написав:
... прошло уже больше суток с момента заявки на чудо-карту, бот молчит...
Мені одобрили рівно через одну добу, сьогодні можна забрати.
P.S.: Але коти, звичайно, це трохи зашквар...
Bobb
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:18
Bobb
попытайтесь уточнить за что начисляется/не начисляется КБ в инете.
вчера внятного ответа не получил, был ответ- на всё, как в рекламе
мож уже методичку обновили
v57
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