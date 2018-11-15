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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 608609610611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:24

  greenozon написав:В UKRSIB online сплачувати за мобільний зв’язок не лише зручно та швидко, а ще й безкоштовно.

З 17 вересня до 31 грудня 2018 року поповнюйте мобільний телефон в UKRSIB online та мобільному додатку без жодних комісій.

Декілька кліків в UKRSIB online — і ви знову на зв’язку.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/406947/

КИШмишу немає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:44

КБ буває, але не завжди
в виділені тайм-фрейми, про що повідомляє банка
он недавно був, я писав в цій гілці
хто хотів - той скористався
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:52

Re: УкрСиббанк

... прошло уже больше суток с момента заявки на чудо-карту, бот молчит...
Mathias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:32

Re: УкрСиббанк

Преміальні картки це гроші на вітер((( толку з нього ніякого (((
Які є безкоштовні картки для оплати в інтернеті,без абонплати та безкоштовним обслуговуванням?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:54

tarasum

УкрСиб
безкоштовно? :o

шукайте на інших гілках :)

преміальні картки мають сенс, але в інших юз-кейсах
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:02

Re: УкрСиббанк

greenozon написав:tarasum

УкрСиб
безкоштовно? :o

шукайте на інших гілках :)

преміальні картки мають сенс, але в інших юз-кейсах

Да ладно... вот же только запулили шаровую карту да ещё и с кешбеком...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:54

Re: УкрСиббанк

  Mathias написав:... прошло уже больше суток с момента заявки на чудо-карту, бот молчит...

Мені одобрили рівно через одну добу, сьогодні можна забрати.

Зображення

P.S.: Але коти, звичайно, це трохи зашквар...
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:18

Bobb
попытайтесь уточнить за что начисляется/не начисляется КБ в инете.
вчера внятного ответа не получил, был ответ- на всё, как в рекламе :)
мож уже методичку обновили
v57
 
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