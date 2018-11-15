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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 609610611612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:59

Re: УкрСиббанк

Дык врде ж в условиях написано что для новых клиентов? Или я что-то напутал?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:04

Re: УкрСиббанк

  maxim2014 написав:врде ж в условиях написано что для новых клиентов?

Теж сумнівався, однак мені, ніби, погодили, запрошують отримати. Подивимось.
В умовах написано тільки таке:
Отримати картку може громадянин та резидент України, який НЕ являється:

фізичною особою-підприємцем (ФОП);
громадянином та/або резидентом США;
публічною особою або особою, з нею пов’язаною;
не здійснює операції з контрагентами або на території Криму, Сирії, Ірану, Судану, Куби та Північної Кореї.

В запитаннях бота було тільки:
Чи маєте ви відкриті рахунки у BNP Paribas Group за межами України
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:57

Выдали карту, сказали 500 грн. кешбека за 6 мес. С налогом или без - не знают. Что такое торг. операции тоже не знают, бутет кишмишь за интернет, нужно проверять.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:12

Re: УкрСиббанк

Стоп, 500 грн кишмиша ЗА ПОЛГОДА?! Даже не за месяц?! Похоже, идти за ней смысл уменьшается...
Mathias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:14

  Mathias написав:Стоп, 500 грн кишмиша ЗА ПОЛГОДА?! Даже не за месяц?! Похоже, идти за ней смысл уменьшается...

Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.

Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).

Вот что написано в умовах
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:29

  curiousobro написав:
  Mathias написав:Стоп, 500 грн кишмиша ЗА ПОЛГОДА?! Даже не за месяц?! Похоже, идти за ней смысл уменьшается...

Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.

Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).

Вот что написано в умовах

А также
Кешбек розраховується від суми успішних покупок за минулий місяць протягом 6 місяців з дати відкриття рахунку.

Скорее всего, имеется ввиду макс. 500 грн. в мес. и, ИМХО, грязными.
В отделении сами ждут более детальной информации, список разрешенных МСС в том числе.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:56

Re: УкрСиббанк

  curiousobro написав:Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.

Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).

Вот что написано в умовах

То, что написано в умовах, еще не означает, что будет выполненом банком. Эти наперстоники уже зарекомендовали себя в предыдущих акциях: меняют условия задним числом и им все ни по чем.Проверено на себе.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02

  _Slava_ написав:
  curiousobro написав:Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.

Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).

Вот что написано в умовах

То, что написано в умовах, еще не означает, что будет выполненом банком. Эти наперстоники уже зарекомендовали себя в предыдущих акциях: меняют условия задним числом и им все ни по чем.Проверено на себе.

Кешбек платят до 10 числа наступного місяця. За що нараховуються кешбек не зрозуміло,а отже перекрутити можна як хоч.
tarasum
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