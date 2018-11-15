|
|
|
УкрСиббанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:59
Дык врде ж в условиях написано что для новых клиентов? Или я что-то напутал?
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1331
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:04
maxim2014 написав:
врде ж в условиях написано что для новых клиентов?
Теж сумнівався, однак мені, ніби, погодили, запрошують отримати. Подивимось.
В умовах написано тільки таке:
Отримати картку може громадянин та резидент України, який НЕ являється:
фізичною особою-підприємцем (ФОП);
громадянином та/або резидентом США;
публічною особою або особою, з нею пов’язаною;
не здійснює операції з контрагентами або на території Криму, Сирії, Ірану, Судану, Куби та Північної Кореї.
В запитаннях бота було тільки:
Чи маєте ви відкриті рахунки у BNP Paribas Group за межами України
-
Bobb
-
-
- Повідомлень: 319
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:57
Выдали карту, сказали 500 грн. кешбека за 6 мес. С налогом или без - не знают. Что такое торг. операции тоже не знают, бутет кишмишь за интернет, нужно проверять.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 1853
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:12
Стоп, 500 грн кишмиша ЗА ПОЛГОДА?! Даже не за месяц?! Похоже, идти за ней смысл уменьшается...
-
Mathias
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 25.05.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:14
Mathias написав:
Стоп, 500 грн кишмиша ЗА ПОЛГОДА?! Даже не за месяц?! Похоже, идти за ней смысл уменьшается...
Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.
Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).
Вот что написано в умовах
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1385
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:29
curiousobro написав: Mathias написав:
Стоп, 500 грн кишмиша ЗА ПОЛГОДА?! Даже не за месяц?! Похоже, идти за ней смысл уменьшается...
Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.
Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).
Вот что написано в умовах
А также
Кешбек розраховується від суми успішних покупок за минулий місяць протягом 6 місяців з дати відкриття рахунку.
Скорее всего, имеется ввиду макс. 500 грн. в мес. и, ИМХО, грязными.
В отделении сами ждут более детальной информации, список разрешенных МСС в том числе.
-
Avatar
-
-
- Повідомлень: 195
- З нами з: 24.08.15
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:56
curiousobro написав:
Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.
Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).
Вот что написано в умовах
То, что написано в умовах, еще не означает, что будет выполненом банком. Эти наперстоники уже зарекомендовали себя в предыдущих акциях: меняют условия задним числом и им все ни по чем.Проверено на себе.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
-
_Slava_
-
-
- Повідомлень: 593
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02
_Slava_ написав: curiousobro написав:
Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.
Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).
Вот что написано в умовах
То, что написано в умовах, еще не означает, что будет выполненом банком. Эти наперстоники уже зарекомендовали себя в предыдущих акциях: меняют условия задним числом и им все ни по чем.Проверено на себе.
Кешбек платят до 10 числа наступного місяця. За що нараховуються кешбек не зрозуміло,а отже перекрутити можна як хоч.
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abc111
, Bobb
, orhidf
, Surz
, t-step
, Teo
, varlo
, vitaliy1111
, wolt450
, Фантом
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|