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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:56
Вообщем в отделениях мало что могут сказать, не зря назвали первых клиентов - тестировщиками. В процессе будут правила готовить
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 16 лис, 2018 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:58
Re: УкрСиббанк
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:12
Re: УкрСиббанк
В тому і справа, що із документів - тільки фраза на сайті, яку можна трактувати неоднозначно.
Може, справді - будуть дивитись по факту, як свинорили будуть себе проявляти. Так що ймовірність того, що 500 гривнами (швидше за все - "грязними") все і закінчиться - дуже висока.
А ніхто, випадково, не пробував позловживати цими примітками в тарифах і отримати собі іменну карту замість миттєвої?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:14
В этом овноломбарде нельзя верить ни документам ни словам.Найдите себе партнера по-приличней
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:31
_Slava_
Ну, по крайней мере, будет бесплатная карта (пока) и еще один бесплатный канал перевода средств: пополнения этой карты - картой другого банка и отправка средств далее (типа TAS2U).
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