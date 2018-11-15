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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:56

Вообщем в отделениях мало что могут сказать, не зря назвали первых клиентов - тестировщиками. В процессе будут правила готовить :)
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 16 лис, 2018 16:00, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:58

Re: УкрСиббанк

  v57 написав:500 за полгода- это вообще

В підтримці (гаряча лінія) знову говорять, що 500 - це на місяць... Такоє...
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:00

Думаю нужно верить документам а не словам
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:12

Re: УкрСиббанк

  demichh написав:нужно верить документам а не словам

В тому і справа, що із документів - тільки фраза на сайті, яку можна трактувати неоднозначно.
Може, справді - будуть дивитись по факту, як свинорили будуть себе проявляти. Так що ймовірність того, що 500 гривнами (швидше за все - "грязними") все і закінчиться - дуже висока.

А ніхто, випадково, не пробував позловживати цими примітками в тарифах і отримати собі іменну карту замість миттєвої?
(3) Картка Миттєва MC Debit перевипускається як MC Debit персоніфікована (на картці нанесені ім'я та прізвище держателя картки).
(4) Плата за перевипуск платіжної картки за ініціативою Клієнта, що здійснюється службою підтримки StarContact, не стягується у випадку вилучення платіжної
картки банкоматами сторонніх банків.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:14

  demichh написав:Думаю нужно верить документам а не словам

В этом овноломбарде нельзя верить ни документам ни словам.Найдите себе партнера по-приличней
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:31

_Slava_

В этом овноломбарде нельзя верить ни документам ни словам.Найдите себе партнера по-приличней

Ну, по крайней мере, будет бесплатная карта (пока) и еще один бесплатный канал перевода средств: пополнения этой карты - картой другого банка и отправка средств далее (типа TAS2U).
demichh
 
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