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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:56
Вообщем в отделениях мало что могут сказать, не зря назвали первых клиентов - тестировщиками. В процессе будут правила готовить
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 16 лис, 2018 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:58
Re: УкрСиббанк
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:12
Re: УкрСиббанк
В тому і справа, що із документів - тільки фраза на сайті, яку можна трактувати неоднозначно.
Може, справді - будуть дивитись по факту, як свинорили будуть себе проявляти. Так що ймовірність того, що 500 гривнами (швидше за все - "грязними") все і закінчиться - дуже висока.
А ніхто, випадково, не пробував позловживати цими примітками в тарифах і отримати собі іменну карту замість миттєвої?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:14
В этом овноломбарде нельзя верить ни документам ни словам.Найдите себе партнера по-приличней
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:31
_Slava_
Ну, по крайней мере, будет бесплатная карта (пока) и еще один бесплатный канал перевода средств: пополнения этой карты - картой другого банка и отправка средств далее (типа TAS2U).
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:50
ТИМЧАСОВА НЕДОСТУПНІСТЬ СЕРВІСІВ БАНКУ
Кто получил карту почитайте и не слишком торопитесь рубать кэшбэк.
Шановні клієнти! У зв’язку з проведенням технічних робіт, спрямованих на покращення якості сервісів, у суботу 17 листопада 2018 року з 10.00 до 16.30 за Київським часом можливі короткочасні обмеження операцій з картками UKRSIBBANK в терміналах, банкоматах, касах, мережі Інтернет, а також в UKRSIB online.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:11
Re: УкрСиббанк
Це - не факт, в тарифах вказано (і усно мені підтвердили), що безкоштовно - тільки поповнення по номеру карти з іншої Укрсиббанківської карти через їх інтернет/мобільний банкінг (або банкомат).
Інші безготівкові зарахування - комісія 1%.
пункти 7.1 та 7.2
Я вже спробував перевести кошти з іншої їх картки (через їх мобільний додаток)- пройшло без комісії.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:27
Bobb
так это, вроде, и подходит под бесплатно: 7.1 "поповнення за допомогою
послуг MasterCard MoneySend та Visa Direc"
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:19
Re: УкрСиббанк
До уваги свинорилів. Якщо попадете на некомпетентного співробітника вам можуть відкрити "Картковий рахунок "Велкам кард"" з абонкою 150 грн на місяць. В договорі його назва: "Wеlcome карта". Відразу відмовляйтеся і вимагайте відкрити "Промо Велкам кард". В договорі буде зазначено: "ЄвросейФ".
Будьте уважні, бережіть свої свинські рила.
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