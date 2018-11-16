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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:12
Кочевник написав:
До уваги свинорилів. Якщо попадете на некомпетентного співробітника вам можуть відкрити "Картковий рахунок "Велкам кард"" з абонкою 150 грн на місяць. В договорі його назва: "Wеlcome карта". Відразу відмовляйтеся і вимагайте відкрити "Промо Велкам кард". В договорі буде зазначено: "ЄвросейФ".
Будьте уважні, бережіть свої свинські рила.
Картку можна отримати тільки в 3 Київських відділеннях? Хтось пробував заказати в інше відділення та місто? Що кажуть?
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tarasum
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Додано: Суб 17 лис, 2018 10:05
Сьогодні спілкувався з оператором, який виспався, і, схоже, вже проінформований про акцію з WelcomeCard, оформленою через "телеграм".
"До 10%" означає отримання знижок в точках, визначених програмою "Очевигода" (ПРИВАТНИМ ОСОБАМ/ПЛАТІЖНІ КАРТКИ/ОЧЕВИГОДА). Перелік досить малий - 62 позиції на м.Київ.
Ось така акція
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Son of Sun
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Додано: Суб 17 лис, 2018 10:25
Щось погано оператор проспався. по очевигоді можна до 25% отримати прямої знижки, а не кешбеку.
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Кочевник
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Додано: Суб 17 лис, 2018 10:46
tarasum написав: Кочевник написав:
До уваги свинорилів. Якщо попадете на некомпетентного співробітника вам можуть відкрити "Картковий рахунок "Велкам кард"" з абонкою 150 грн на місяць. В договорі його назва: "Wеlcome карта". Відразу відмовляйтеся і вимагайте відкрити "Промо Велкам кард". В договорі буде зазначено: "ЄвросейФ".
Будьте уважні, бережіть свої свинські рила.
Картку можна отримати тільки в 3 Київських відділеннях? Хтось пробував заказати в інше відділення та місто? Що кажуть?
Там неможливо в принципі обрати будь-яке інше відділення.
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Кочевник
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- Повідомлень: 546
- З нами з: 16.02.17
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Додано: Суб 17 лис, 2018 11:02
Кочевник написав:
Щось погано оператор проспався. по очевигоді можна до 25% отримати прямої знижки, а не кешбеку.
Тобто ви вважаєте, що 10% на все нараховується? Де умови акції: термін, деталі?
Те, що викладене зараз на сайті є публічною пропозицією, але це можна замінити в будь-який момент, як часто робиться. Це не твітер Трампа
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Son of Sun
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- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 48 раз.
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