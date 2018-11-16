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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 611612613614

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:12

  Кочевник написав:До уваги свинорилів. Якщо попадете на некомпетентного співробітника вам можуть відкрити "Картковий рахунок "Велкам кард"" з абонкою 150 грн на місяць. В договорі його назва: "Wеlcome карта". Відразу відмовляйтеся і вимагайте відкрити "Промо Велкам кард". В договорі буде зазначено: "ЄвросейФ".
Будьте уважні, бережіть свої свинські рила.

Картку можна отримати тільки в 3 Київських відділеннях? Хтось пробував заказати в інше відділення та місто? Що кажуть?
tarasum
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Повідомлень: 42
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:05

Re: УкрСиббанк

Сьогодні спілкувався з оператором, який виспався, і, схоже, вже проінформований про акцію з WelcomeCard, оформленою через "телеграм".
"До 10%" означає отримання знижок в точках, визначених програмою "Очевигода" (ПРИВАТНИМ ОСОБАМ/ПЛАТІЖНІ КАРТКИ/ОЧЕВИГОДА). Перелік досить малий - 62 позиції на м.Київ.

Ось така акція :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 261
З нами з: 25.04.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:25

Re: УкрСиббанк

Щось погано оператор проспався. по очевигоді можна до 25% отримати прямої знижки, а не кешбеку.
Кочевник
 
Повідомлень: 546
З нами з: 16.02.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:46

  tarasum написав:
  Кочевник написав:До уваги свинорилів. Якщо попадете на некомпетентного співробітника вам можуть відкрити "Картковий рахунок "Велкам кард"" з абонкою 150 грн на місяць. В договорі його назва: "Wеlcome карта". Відразу відмовляйтеся і вимагайте відкрити "Промо Велкам кард". В договорі буде зазначено: "ЄвросейФ".
Будьте уважні, бережіть свої свинські рила.

Картку можна отримати тільки в 3 Київських відділеннях? Хтось пробував заказати в інше відділення та місто? Що кажуть?

Там неможливо в принципі обрати будь-яке інше відділення.
Кочевник
 
Повідомлень: 546
З нами з: 16.02.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:02

  Кочевник написав:Щось погано оператор проспався. по очевигоді можна до 25% отримати прямої знижки, а не кешбеку.

Тобто ви вважаєте, що 10% на все нараховується? Де умови акції: термін, деталі?
Те, що викладене зараз на сайті є публічною пропозицією, але це можна замінити в будь-який момент, як часто робиться. Це не твітер Трампа
Son of Sun
 
Повідомлень: 261
З нами з: 25.04.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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  #<1 ... 611612613614
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