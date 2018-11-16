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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 16:50
Отправил п2п... час воевал с поддержкой - полный мороз... потом вроде как сдались и сказали что платёж ушёл в ipay только после 16:30
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maxim2014
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