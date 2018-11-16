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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 10:25
Щось погано оператор проспався. по очевигоді можна до 25% отримати прямої знижки, а не кешбеку.
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Кочевник
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Додано: Суб 17 лис, 2018 10:46
tarasum написав: Кочевник написав:
До уваги свинорилів. Якщо попадете на некомпетентного співробітника вам можуть відкрити "Картковий рахунок "Велкам кард"" з абонкою 150 грн на місяць. В договорі його назва: "Wеlcome карта". Відразу відмовляйтеся і вимагайте відкрити "Промо Велкам кард". В договорі буде зазначено: "ЄвросейФ".
Будьте уважні, бережіть свої свинські рила.
Картку можна отримати тільки в 3 Київських відділеннях? Хтось пробував заказати в інше відділення та місто? Що кажуть?
Там неможливо в принципі обрати будь-яке інше відділення.
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Кочевник
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Додано: Суб 17 лис, 2018 11:02
Кочевник написав:
Щось погано оператор проспався. по очевигоді можна до 25% отримати прямої знижки, а не кешбеку.
Тобто ви вважаєте, що 10% на все нараховується? Де умови акції: термін, деталі?
Те, що викладене зараз на сайті є публічною пропозицією, але це можна замінити в будь-який момент, як часто робиться. Це не твітер Трампа
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Son of Sun
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:54
Son of Sun написав: Кочевник написав:
Щось погано оператор проспався. по очевигоді можна до 25% отримати прямої знижки, а не кешбеку.
Тобто ви вважаєте, що 10% на все нараховується? Де умови акції: термін, деталі?
Те, що викладене зараз на сайті є публічною пропозицією, але це можна замінити в будь-який момент, як часто робиться. Це не твітер Трампа
Якщо інформація не повна чи не зрозуміла,значить щось приховують. Думаю,що справді розвод з 10% кешбека по карті Промо.
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tarasum
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Додано: Суб 17 лис, 2018 14:35
Son of Sun написав: Кочевник написав:
Щось погано оператор проспався. по очевигоді можна до 25% отримати прямої знижки, а не кешбеку.
Тобто ви вважаєте, що 10% на все нараховується? Де умови акції: термін, деталі?
Те, що викладене зараз на сайті є публічною пропозицією, але це можна замінити в будь-який момент, як часто робиться. Це не твітер Трампа
Я вважаю, що кешбек не є очевигодою. Не перекручуй.
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Кочевник
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Додано: Суб 17 лис, 2018 14:44
Очевигода зовсім інша бонусна програма, вона вже діє дуже давно
суть - банк час від часу нагороджує власників карт сертифікатами Сільпо Ватсона і ін.
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greenozon
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Додано: Суб 17 лис, 2018 16:35
Кочевник написав:
Щось погано оператор проспався. по очевигоді можна до 25% отримати прямої знижки, а не кешбеку.
Очевигода вроде бы на интернет оплаты не распространяется?
А по акционной указано: "За розрахунки в магазинах та в інтернеті на картку нараховується 10% кешбеку."
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ramaz
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Додано: Суб 17 лис, 2018 16:47
greenozon написав:
Очевигода зовсім інша бонусна програма, вона вже діє дуже давно
суть - банк час від часу нагороджує власників карт сертифікатами Сільпо Ватсона і ін.
Ага, недавно у отца, получающего пенсию в укрсибе, в телефоне смс-ку нашел что он выиграл 200 грн. сертификат Сильпо. Нужно было отовариться до какого-то летнего дня, не помню точно до какого.
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 17 лис, 2018 16:50
Отправил п2п... час воевал с поддержкой - полный мороз... потом вроде как сдались и сказали что платёж ушёл в ipay только после 16:30
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maxim2014
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:00
Народ, подскажите кто вкурсе есть ли способ обойти суточный лимит на снятие налички в 5000 грн?
В кассе 1.1% что не годится совсем.
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Santehnik
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