УкрСиббанк

Santehnik
яка у вас карта/пакет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:02
Santehnik
яка у вас карта/пакет?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:13
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:25
по ідеї немає бути суточного ліміту
як ви про нього дізнались?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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