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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:02

Santehnik

яка у вас карта/пакет?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3490
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:13

  greenozon написав:Santehnik

яка у вас карта/пакет?

All Inclusive Start
Santehnik
 
Повідомлень: 19
З нами з: 17.05.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:25

по ідеї немає бути суточного ліміту

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf

як ви про нього дізнались?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3490
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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  #<1 ... 612613614615
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