УкрСиббанк

Santehnik
яка у вас карта/пакет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:02
Santehnik
яка у вас карта/пакет?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:13
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:25
по ідеї немає бути суточного ліміту
як ви про нього дізнались?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:31
Нажаль є
Дізнатись можна або тут:
Або через інтернет банкінг де відображається 5000 і не дає поставити більше.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:18
Є, є...
Ми на роботі (у нас зарплатний проект) з цього приводу скандал закатали — знайшли спосіб вирвшення проблеми.
А взагалі — завів максимум можливих карт + користуюсь картами інших банків, які можна поповнювати безкоштовним p2p.
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